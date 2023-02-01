Для завершения работ на Рпенском проезде необходимо более 620 миллионов рублей. Во Владимире...

Для завершения работ на Рпенском проезде необходимо более 620 миллионов рублей.Во Владимире полным ходом идут работы на Рпенском проезде. На всем протяжении строящейся дороги, это более двух километров, задействовано 40 единиц техники. Объект сегодня посетили областные парламентарии и министр транспорта Владимирской области Николай Теняков.Николай Теняков, министр транспорта Владимирской области:- Самая главная здесь, считаю, задача для генерального подрядчика за январь, прошел месяц, февраль, март, апрель, выполнить необходимые работы, которые бы сделали задел на работы в летний период.Сейчас сотрудники ДСУ-3 прилагают все усилия, чтобы важнейший объект был сдан в срок, в этом году. На завершение объекта необходимо более 620 миллионов рублей. Половина этих средств в ближайшее время поступит заказчику, оставшуюся часть суммы направят из бюджета на ближайшие два года. Финальный этап работ включает перенос ряда коммуникаций, установку гидроизоляции и бетонирование поверхности переправы, а также благоустройство огромной территории. Пока степень готовности объекта - 58 процентов.Андрей Фатеев, председатель комитета по ЖКХ Законодательного собрания Владимирской области:- Отрадно увидеть лично, что цифры соответствуют реальности, ранее это не всегда соответствовало действительности. Мы видим прекрасно, что приложены все усилия, для того чтобы объект был запущен в те планы, которые мы наметили, конец 23 года. Как только будет решен вопрос переноса финансирования, депутаты ЗС приложат все усилия, чтобы внести изменения в бюджет. Работу будем продолжать как в финансировании, так и в контроле исполнения.