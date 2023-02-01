Следствие по уголовному делу шло полтора года.

Следствие по уголовному делу шло полтора года.Уголовное дело, фигурантом которого является знаменитый американский актер и комик Алек Болдуин, плавно подходит к логическому завершению и вскоре будет передано в суд. Следственные действия шли полтора года, в результате чего артисту предъявили официальное обвинение.Напомним, звезда Голливуда убила оператора фильма "Ржавчина" во время съемок фильма. Актер должен был выстрелить в сторону камеры из бутафорского пистолета , однако оружие оказалось настоящим.Оператор-постановщик картины Галина Хатчинс погибла на месте, а режиссер фильма Джоэла Соуза был ранен. Сам Алек Болдуин на протяжении всего следствия настаивал, что был уверен в использовании реквизита.К слову, оружие артисту передал помощник режиссера, ответственный за реквизит. Адвокат кинозвезды подчеркнул на следствии, что его подзащитный не мог даже подумать о наличии на съемочной площадке заряженного оружия с боевыми патронами.Так или иначе, уголовного дела Алек Болдуин не смог избежать. Прокуратура полагала, что актер совершил непреднамеренное убийство, и предъявила ему официальное обвинение. Как уточняет , вторым фигурантом дела стал помощник режиссера. По данным портала Page Six, им может грозить до пяти лет тюрьмы.