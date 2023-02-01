Николаева спасают врачи.

Николаева спасают врачи.63-летний российский певец и композитор Игорь Николаев накануне попал в больницу с подозрением на инфаркт. Приехавшие к нему домой врачи диагностировали нестабильную стенокардию и увезли в подмосковную клинику, а потом, поняв серьезность ситуации, перевезли в столичный кардиоцентр. Позже появилась информация, что медики подтвердили у артиста инфаркт. При этом сам Игорь Николаев отметил, что информация о критическом состоянии сильно преувеличена.Жена композитора Юлия Проскурякова тоже не выходит на связь с журналистами. Зато бывшая супруга звезды Наташа Королева не смогла промолчать. Слишком много хорошего их связывает. Судя по всему, певица сильно переживает. При этом артистка двусмысленно высказалась о произошедшем."Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен", – написала она в своем аккаунте.Если интерпретировать фразу с точки зрения словесной семантики, то говоря уменьшительно "Игоречек", высокомерная Наташа Королева на уровне подсознания унизила Николаева, то есть просто морально добила и без того больного человека. Тем не менее, Наташа Королева дала понять, что 63-летний бывший муж для нее до сих пор родной человек, и она за него действительно переживает.