Банкротство или достройка? В областном арбитражном суде продолжают рассматривать дело о банкротстве Игоря Другова, владельца фирмы «ИнтерстройВладимир». Речь о проблемном объекте ЖК

Банкротство или достройка? В областном арбитражном суде продолжают рассматривать дело о банкротстве Игоря Другова, владельца фирмы «ИнтерстройВладимир». Речь о проблемном объекте ЖК «Дуброва Парк-2». Дольщики четвертого корпуса, которые выступали против банкротства, говорят, что во многом изменили свое мнение. По их словам, на одном из последних совещаний Игорь Другов попросил доплату в размере 8000 рублей за