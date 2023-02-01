Инцидент произошел на улице Чистопольская.

Инцидент произошел на улице Чистопольская.В Москве в районе Лефортово в жилом доме произошел пожар. Как сообщает , пламя вспыхнуло на первом этаже на площади в 10 квадратных метров. Пожар начался ранним утром.Пятерых человек удалось спасти. После тушения на месте обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями. Одним из погибших, по данным телеканала , оказался хозяин квартиры 1963 года рождения. Личность второго пока не установлена.Как отмечает , есть все основания предполагать, что пожаром пытались скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело.