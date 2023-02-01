Традиции и приметы

Традиции и приметыИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА1 февраля православные вспоминают Макария Великого. Его житие относится к четвертому веку. Святой родился в Египте. Он довольно рано потерял родителей, а после смерти супруги и вовсе отказался от земных дел и отправился в пустыню. Несколько лет Макарий Египетский провел в качестве отшельника.Живя в полном одиночестве в пустыне, святой достиг просветления и стал настоящим чудотворцем. Бог даровал ему возможность исцелять людей и общаться с душами усопших. Макарий Великий обращал язычников в христианство и даже построил монастырь.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДАНаши предки поговаривали, что "пахавшие" в Макарьев день будут работать в поте лица весь год, поэтому взваливать на себя излишнюю нагрузку не рекомендуется. Важные дела луче вообще отложить, а рабочие процессы минимизировать. Обсуждать свою работу с близкими тоже не стоит.Кроме того, 1 февраля нельзя пускать на порог незнакомцев. Согласно поверью, они могут впустить в дом злых духов. На православный праздник не следует надевать одежду темных оттенков, чтобы не было траура. Также нельзя ругаться с окружающими, браниться и сплетничать.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫОтказавшись от работы, 1 февраля следует заняться благотворительностью. Кроме того в Макарьев день на Руси было принято ходить в гости к близким, проводить время за столом, рассказывая шутки.В день памяти святого можно было узнать погоду на весну. Существовала примета: безоблачное небо, на котором сияло солнце, говорило о скором пришествии весны. В ином случае следовало ждать новых морозов.