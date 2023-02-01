Вдовиченков долго терпел.

Вдовиченков долго терпел.Российский актер Владимир Вдовиченков с 2015 года живет в браке с коллегой по цеху Еленой Лядовой. Пара кажется спокойной и гармоничной, ведь они никогда не были замечены в грязных историях. Коллеги сблизились на съемках "Левиафана" и с тех пор не расставались. Актер с женой живут тихо и мирно, но случаются и исключения."Конфликтуем, конечно, деремся до крови (шутит). Всякое бывает", – рассказал Владимир Вдовиченков.Впрочем, такие ссоры всегда кратковременны, и пара быстро мирится. Еще из проблем у Вдовиченкова с женой – совместная работа на съемочной площадке, сообщает . В какой-то момент актер понял, что не может играть с ней ненависть и злобу. Поэтому здесь они расстались в плане работы."Секунду назад я говорю женщине, что ненавижу ее и стараюсь сделать это честно. После такого сказать "милая, пойдем домой" тяжело", – признался Вдовиченков.К слову, жена Владимира Вдовиченкова Елена Лядова стала по совместительству еще и его агентом. Она помогает ему вести дела и занимается переговорами по подбору фильмов, читает сценарии, составляет договоры, ведет переговоры с продюсерами.