Военный аналитик Михаил Онуфриенко пересказал слова бывшего министра обороны Игоря Стрелкова (Гиркина) об отряде, которым тот командовал.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко пересказал слова бывшего министра обороны Игоря Стрелкова (Гиркина) об отряде, которым тот командовал.После интервью командира Горловского ополчения Игоря Безлера, где тот рассказал нелицеприятную информацию о деятельности Игоря Стрелкова, многие общественные деятели и герои Русской весны стали вспоминать свои эпизоды взаимодействия с Гиркиным.Комментируя интервью Безлера, военный аналитик Михаил Онуфриенко эпизод из своего опыта общения с Гиркиным, который в 2015 году жаловался на случаи воровства среди своего личного состава."Я был хорошо знаком с рядом высших руководителей Донецкой Республики, которые ее создавали и были движущей силой до поры до времени. Так вот, они мне рассказывали, что уже после тех событий, о которых упоминает в своем интервью Безлер, Стрелков с ближайшим окружением бежал из Донецка. Вдогонку им отправили погоню и остановили его только возле КПП с Россией, где вернули обратно, в том числе бойцов, которые отправились на фронт.Так вот, к этому можно относиться как к пересказу чужих слов, но я их слышал не от одного человека и не от двух, а где-то от десятка. И слышал в то время, когда это было еще на эмоциях и по горячим следам. Дело в том, что у меня есть, во-первых, видеозапись, во-вторых все происходило в присутствии Юрия Подоляки, когда Стрелков рассказывал у нас в номере (мы пересеклись на конференции) много о чем, он не просил держать это в тайне, в том числе там прозвучала фраза "Меня окружают одни воры".Я хотел бы обратить внимание на то, что любой командир в ответе за своих подчиненных. Именно он их отбирает, а воров в военное время расстреливает без суда и следствия", — поделился Онуфриенко.Если это происходит не на военной территории, где идут боевые действия, то воров отдают под суд, напомнил военный эксперт. Что касается командира, то его окружают те люди, которых он достоин."Если его окружают одни воры, то это не только беда, но это и ответственность командира. Ну а выводы вы делаете сами. Это было сказано в мае 2015 года", — заключил военный аналитик.Недавно в передаче "Полный контакт" ведущий Владимир Соловьев о том, как Стрелков сдал противнику Славянск почти без боя, в результате чего под контроль ВСУ перешел ряд крупных населенных пунктов, во время освобождения которых сегодня приходиться проливать кровь российским бойцам."Если бы трусливо Гиркин не бежал из Славянска, задрав штаны, голодранец хренов, который не способен собственную ни жопу найти при дневном освещении, ни линию боевого соприкосновения, и который теперь упражняется в эпистолярном жанре и ответах с Пригожиным, то тогда и не надо было бы так тяжело возвращаться", — отметил телеведущий.Ранее Игорь Стрелков отказался ехать на фронт в качестве командира штурмового отряда ЧВК "Вагнер", несмотря на то, что долгое время говорил о своем желании оказаться на передовой. В "Оркестр" экс-главу Минобороны ДНР пригласил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, в ответ на критику тактики "вагнеровцев" под Бахмутом.