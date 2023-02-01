Также в 2022 году были высажены деревья.

В 2022 году во Владимирской области прошел ряд природоохранных мероприятий, в том числе расчистка Оки в рамках общественной экологической акции, которая прошла в нескольких регионах страны. Участие в ней принимала и ГЖД.В рамках Всероссийской акции «Вода России» сотрудники магистрали провели очистку берегов и дна Оки в Муроме. Также они были задействованы в расчистке реки Теша в Арзамасе и рек Вятка, Хлыновка, Чернавка в Кирове.Кроме того, работники железной дороги вместе с природоохранными органами регионов высадили на территориях лесничеств 27,2 тысячи деревьев и кустарников в рамках акций «Сад Памяти», «Дочери отчизны» и других.Железнодорожники уделяли внимание и проблемам несанкционированных свалок мусора, раздельному сбору отходов и передаче их для вторичного использования. За год они собрали для переработки около 86,5 тонны бумаги и пластика, что на 5% больше, чем годом ранее.Также в экологических лабораториях Центра охраны окружающей среды предприятия выполнено 35 тысяч анализов параметров окружающей среды, которые показали, что количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на железной дороге за год снизилось на 4,3%.