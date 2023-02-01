В центре внимание – расселение из ветхого жилья. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области провел личный прием граждан. Андрей Жигун выслушал жителей области по вопросам

В центре внимание – расселение из ветхого жилья. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области провел личный прием граждан. Андрей Жигун выслушал жителей области по вопросам переселения из аварийного жилья. Среди пришедших на прием – жители аварийного дома на Большой Нижегородской. Грибок, плесень и сильная влажность – здание признали аварийным еще в 2018-м. В прошлом году суд