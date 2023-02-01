Поклонники Филиппа Киркорова молятся.

Поклонники Филиппа Киркорова молятся.Накануне появилась информация о госпитализации отца Филиппа Киркорова Бедроса Филипповича. У 90-летнего народного артиста России ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения, сообщал телеграм-канал Mash. Поклонники тут же стали молиться за здоровье певца.Как отмечает PopCornNews, врачи, изучившие данные о здоровье Бедроса Киркорова, не делают оптимистических прогнозов. "Это тяжелое состояние. Рисков очень много для жизни", – сказал кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с порталом. Ситуация весьма непростая, добавил специалист.Новость о госпитализации Бедроса Филипповича прокомментировала пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Она заявила, что состояние отца исполнителя хита "Цвет настроения синий" стабильное, а информация, появившаяся в Сети, якобы не является правдой. "Он дома", – сказала Успенская в беседе с "".Но нельзя забывать, что дыма без огня не бывает, так что сообщения о тяжелом состоянии Бедроса Филипповича наверняка появились не без причины.К слову, несколько месяцев назад отец Филиппа Киркорова рассказывал, что не так давно он угодил на операционный стол. Бедрос Филиппович перенес операцию на сердце. Артист, чей пульс составлял всего 30 ударов в минуту, нуждался в кардиостимуляторе.