Приговор вынесли заочно.

Приговор вынесли заочно.Известный российский журналист, телеведущий, режиссер и блогер Александр Невзоров* признан виновным по уголовному делу о распространении фейков об армии. По данным портала , его приговорили в восьми годам колонии.Кроме того, блогер на протяжении четырех лет после выхода на свободу не сможет администрировать социальные сети и другие цифровые ресурсы, уточняет . По данным , суд вынес решение в отношении журналиста заочно. Сам Александр Невзоров* уже давно сбежал из страны.*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ.