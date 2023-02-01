В Суздале завершилось строительство водного развлекательного комплекса. Открытие запланировано на конец этого года. Как заявляют организаторы, здание аквапарка имеет уникальный дизайн,

В Суздале завершилось строительство водного развлекательного комплекса. Открытие запланировано на конец этого года. Как заявляют организаторы, здание аквапарка имеет уникальный дизайн, аналогов которого нет на всей территории России. Гостей будет ждать центр развлечений, банный комплекс и фуд-корт. Общая площадь туристического спортивно-развлекательного кластера составляет 10 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 350 тысяч посетителей в