В Суздале проходят чемпионаты МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо. В соревнованиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел из более 50 регионов страны, а также

В Суздале проходят чемпионаты МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо. В соревнованиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел из более 50 регионов страны, а также представители ведомственных образовательных организаций. За победу в разных весовых категориях борются более 600 спортсменов-полицейских. В их числе мастера спорта России международного класса и заслуженные мастера спорта. Судьи