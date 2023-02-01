Организацию возглавил учитель географии средней школы №2 имени В.Н. Кубасова Дмитрий Киселёв.

В Вязниках 25 января появилось местное отделение Русского географического общества, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Организацию возглавил учитель географии средней школы №2 имени В.Н. Кубасова Дмитрий Киселёв.Императорское географическое общество зародилось в 1845 году в Санкт-Петербурге. Его участники сделали много географических открытий, провели множество исследований, экспедиций, на основе которых были созданы программы по охране природы, экологии, собраны серьёзные материалы по этнографии, океанографии и статистике.«Сегодняшние географы используют, конечно же, современные подходы, практики и технологии, организовывают различные форумы и конкурсы, обмениваются информацией и опытом. А главное, планируют экспедиции, путешествия... Все это, естественно, даст новые знания, будут и открытия», - написал Игорь Игошин в социальной сети.