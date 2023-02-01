Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нетрезвое ДТП
Виновник страшной аварии в Муроме ждет...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нетрезвое ДТП
Виновник страшной аварии в Муроме ждет решения суда. Подробности трагедии, унёсшей жизни двух медиков.
- Опасные прогулки
Карантин по бешенству объявлен в микрорайоне Доброе областного центра. Как проходит вакцинация домашних животных?
- Бумажный или электронный?
И свидетельство о рождении - в цифре. Когда регион окончательно перейдёт на электронные документы?