Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Нетрезвое ДТП Виновник страшной аварии в Муроме ждет...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Нетрезвое ДТПВиновник страшной аварии в Муроме ждет решения суда. Подробности трагедии, унёсшей жизни двух медиков.- Опасные прогулкиКарантин по бешенству объявлен в микрорайоне Доброе областного центра. Как проходит вакцинация домашних животных?- Бумажный или электронный?И свидетельство о рождении - в цифре. Когда регион окончательно перейдёт на электронные документы?