Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Через Мжару
В Суздале сегодня начался...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Через Мжару
В Суздале сегодня начался ремонт моста через реку Мжару. Когда он закончится и какие альтернативные маршруты?
- Сталинград 1943
Битва за Сталинград - во Владимире почтили память советских солдат, павших в одной из самых кровопролитных битв Второй Мировой.
- Семь вёрст
И гонщики с хвостами. Как прошёл открытый чемпионат ездовых собак в Ковровском районе?