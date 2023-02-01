Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Через Мжару В Суздале сегодня начался...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Через МжаруВ Суздале сегодня начался ремонт моста через реку Мжару. Когда он закончится и какие альтернативные маршруты?- Сталинград 1943Битва за Сталинград - во Владимире почтили память советских солдат, павших в одной из самых кровопролитных битв Второй Мировой.- Семь вёрстИ гонщики с хвостами. Как прошёл открытый чемпионат ездовых собак в Ковровском районе?