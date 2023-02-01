В регионах началось активное бронирование отелей на День Всех Влюбленных и небольшие «каникулы» с 23 по 26 февраля.

В регионах началось активное бронирование отелей на День Всех Влюбленных и небольшие «каникулы» с 23 по 26 февраля. В Центральной России в первую пятерку самых экономных внутрироссийских направлений вошла Рязань, где средняя стоимость проживания составит 3600 рублей в сутки.Аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему компании, выяснили, что чаще всего путешественники бронируют отель на февральские выходные на 2 дня. Исключением стали курорты Краснодарского края, где туристы предпочитают останавливаться на 4-5 ночей. Помимо Рязани среди привлекательных городов с бюджетным размещением в отелях – Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Архангельск, Воронеж, Тюмень, Тверь, Санкт-Петербург и Петрозаводск.Лидером по количеству бронирований в конце февраля в этом году является Петербург. Стоимость проживания в отеле Северной столицы с 23 по 26 февраля составит в среднем 3 800 рублей. Второе и третье места в рейтинге популярных направлений занимают Казань и Ярославль, где проживание обойдется в среднем в 6 000 рублей за сутки. На тысячу дешевле будет стоить ночь в самоварной столице России — Туле. Москва замыкает ТОП-5 популярных городов для путешествий на февральские выходные, где средняя стоимость номера составит 4600 рублей в сутки.«Владимир также является одной из топовых туристических столиц, у нас можно найти отели на любой вкус и бюджет. Уверен, что тенденция сохранится и на февральских выходных. К тому же Владимирская область сегодня – очень комфортное место для «цифровых» туристов: наша сеть покрывает почти всю территорию региона, что особенно удобно для гостей, которые открывают для себя наши места впервые», – рассказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.