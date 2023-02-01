Автомобилистов региона предупреждают о надвигающейся непогоде, которая продлится до 2 февраля. Обильный снег, сильный ветер до 15 м/с. и даже ледяной дождь могут создать немало проблем на

Автомобилистов региона предупреждают о надвигающейся непогоде, которая продлится до 2 февраля. Обильный снег, сильный ветер до 15 м/с. и даже ледяной дождь могут создать немало проблем на дорогах. Ожидается и похолодание до -8 градусов. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород рекомендует водителям быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим по погодным и дорожным условиям, а также