В России запущена облачная платформа МТС Exolve, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов «под ключ».

В России запущена облачная платформа , которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов «под ключ». Владимирские предприятия ЖКХ, ритейл, медицинские клиники, службы доставки и другие компании могут сами с помощью «конструктора» настроить единую систему взаимодействия с клиентами – от первого звонка до управления репутацией, сократить расходы и значительно увеличить выручку.Платформа обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями. С помощью API можно подключать коммуникации к любой CRM-системе — в том числе 1С, Битрикс24 и amoCRM. API-платформа поможет гибко распределять вызовы, выгружать данные о звонках и заявках и анализировать записи. При этом самая точная статистика становится доступна в течение минуты, а система позволяет сегментировать клиентов по каналам и уровням «воронки». Гибкость инфраструктуры поможет настроить передачу данных под потребности отрасли.Для решения своих коммуникационных задач пользователи могут через единый интерфейс платформы реализовать необходимое решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера и другие. Виртуальная телефония эффективна для бизнеса с отделом продаж от 5 человек, если компания тратит на внутреннюю связь более 15 000 рублей в месяц. Для подключения не требуется дополнительные устройства. Звонки можно принимать на мобильный, SIP-телефон или компьютер. Достаточно выставить настройки в коде API и обеспечить стабильный интернет для качественной связи.«Несколько российских компаний в разных регионах прошли тестовое внедрение платформы с успешным результатом. Например, медицинское учреждение подключило IP-телефонию и теперь экономит бюджет на телефонную связь, включив переадресацию с официального номера на номера сотрудников и подключив автоматические обзвоны с уведомлениями. Службы доставки настроили автоматические уведомления клиентов о статусе заказа, что освобождает менеджеров для более важных задач. Службы ЖКХ организовали рассылку объявлений по потребности, а ритейл смог сегментировать клиентов и подобрать для них акции. Также оправдал себя омниканальный подход: настроив привычные для клиента сервисы общения, компании подняли продажи на 14%», — прокомментировал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.Система позволит управлять и рекламной кампанией, предоставив клиенту на сайте индивидуальный номер и отметив в CRM тегом, откуда пришел лид. Это поможет выявить наиболее эффективные каналы коммуникаций и оптимизировать бюджет.Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании. Данные хранятся на серверах в России, что гарантирует высокий уровень безопасности и надежности работы сервисов.