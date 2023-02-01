Вечером 31 января во Владимире водитель иномарки насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу буквально в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода на улице Горького. В сети

Вечером 31 января во Владимире водитель иномарки насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу буквально в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода на улице Горького. В сети позднее появилось видео с моментом аварии. По предварительной информации ГИБДД по городу Владимира, авария произошла около 20:05 у дома №72 по улице Горького. «Водитель автомобиля «Ниссан Ноут» 1974 года