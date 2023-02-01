Во Владимире насмерть сбит пешеход, переходивший улицу в неположенном месте.
Трагедия произошла...
Во Владимире насмерть сбит пешеход, переходивший улицу в неположенном месте.
Трагедия произошла накануне вечером на остановке "Владимирский госуниверситет".
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в ВК "ПОДСЛУШАНО ВО ВЛАДИМИРЕ".
По предварительным данным, мужчина переходил улицу в неположенном месте. Хотя именно там есть подземный переход. От остановки "ВлГУ" до середины дороги он добрался успешно. Но как только двинулся дальше с осевой линии - попал под колеса легкового автомобиля. Несмотря на то, что в это время движение по улице Горького не было напряженным.
Полученные потерпевшим травмы оказались смертельными.
Фото ВК "ПОДСЛУШАНО ВО ВЛАДИМИРЕ"