Несмотря на расположенный в 50 метрах подземный переход, он пересекал дорогу в запрещённом месте.

Во Владимире насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла напротив корпуса ВлГУ на улице Горького.Вечером 31 января мужчина решил перейти проезжую часть, пренебрегая ПДД. Несмотря на расположенный в 50 метрах подземный переход, он пересекал дорогу в запрещённом месте. Пройдя половину пути владимирец остановился, но как только решил завершить манёвр его сбила иномарка.Полученные травмы стали смертельными.