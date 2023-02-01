Несмотря на расположенный в 50 метрах подземный переход, он пересекал дорогу в запрещённом месте.
Во Владимире насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла напротив корпуса ВлГУ на улице Горького.
Вечером 31 января мужчина решил перейти проезжую часть, пренебрегая ПДД. Несмотря на расположенный в 50 метрах подземный переход, он пересекал дорогу в запрещённом месте. Пройдя половину пути владимирец остановился, но как только решил завершить манёвр его сбила иномарка.
Полученные травмы стали смертельными.