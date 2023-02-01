Во Владимире устанавливается личность сбитого насмерть пешехода. Мы уже сообщали об этом...

Во Владимире устанавливается личность сбитого насмерть пешехода.Мы уже сообщали об этом трагическом происшествии.На этот час, по данным ГИБДД в понедельник около 20.05 на Горького, 48-летний водитель "Ниссан" допустил наезд на неизвестного мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. От полученный травм он скончался на месте происшествия.Фактически ДТП случилось прямо над подземным переходом, который пострадавший проигнорировал.Сейчас устанавливается его личность. Пока что известно, что ему на вид около 60 лет и его могли часто видеть в том самом подземном переходе в нетрезвом состоянии.Фото Фото ВК "ПОДСЛУШАНО ВО ВЛАДИМИРЕ"