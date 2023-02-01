Во Владимире в связи с карантином по бешенству проходит вакцинация домашних животных. В...

Во Владимире в связи с карантином по бешенству проходит вакцинация домашних животных.В микрорайоне Доброе областного центра началась вакцинация животных от бешенства. Напомним, ранее там указом губернатора был объявлен карантин. Подробности у нашего корреспондента Ангелины Свищ.Рыжая красавица - как из сказки. Жители крупных городов региона делятся в соцсетях видео с лисами, которые совсем не боятся людей. А вот людям как раз стоит опасаться. Во Владимире, на улице Добросельской, у дома номер 198 было найдено тело мёртвой лисы. Исследования показали, что животное было заражено бешенством. В Добром был объявлен карантин.Александр Григорьев, исполняющий обязанности начальника инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области:- Здоровое дикое животное, как правило, с человеком не контактирует, а если она находится в состоянии уже бешенства, то страха перед людьми нет, поэтому этих животных наблюдают гораздо чаще и они заходят дальше и допускают контакт как с человеком, так и с домашним животным.Ветеринары госинспекции приступили к вакцинации домашних животных на "неблагополучной территории" - в радиусе полтора километра от опасной находки.Своего любимца пса Кузю Алевтина Вьюнкова взяла из приюта четыре года назад и это его первая прививка. Кузя любит долго гулять на улице - поэтому безопасность превыше всего..Алевтина Вьюнкова, жительница Владимира:- У нас врачи такие грамотные, они сделают так, что они не испугаются.Прививают не только собак, но и домашних кошек. Несмотря на то, что Муся на улицу не выходит, хозяйка вакцинирует её от бешенства раз в полгода.Елена Спирина, жительница Владимира:- Животные, конечно, непредсказуемы, могут и боятся, ну ничего, я думаю, очередную прививку сделаем, все нормально.Таким образом, ветеринары должны будут вакцинировать всех животных в зоне карантина. Специалисты призывают отнестись к этому со всей серьезностью. Бешенство неизлечимо и на сто процентов летально. Основные признаки болезни у животного: взъерошенная шерсть, боязнь света и обильное выделение пены изо рта. Через слюну вирус как раз и передаётся.Сергей Морозов, главный ветеринарный врач центра ветеринарии Владимирской области:- При попадании инфицированной слюны на кожу, слизистые оболочки, если имеются раны, микротрещины, которых мы вообще не видим.Привить животное можно бесплатно по адресам, которые указаны на сайте администрации Фрунзенского района. Карантинные меры в Добром продлятся до середины апреля, в это время нельзя ввозить и вывозить животных из микрорайона без прививки. Гулять с животными можно, дог-парк в Добросельском свою работу продолжит.Ангелина Свищ, Илья Хлудов, Андрей Синягин "Вести-Владимир"