Полыхало здание ООО НТЦ «Владэластопен»

Во Владимире второй раз за неделю загорелось производственное здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В 01-10 1 февраля поступило сообщение о происшествии на Большой Нижегородской. На место выехал 41 спасатель и 12 единиц техники. Полыхало здание ООО НТЦ «Владэластопен». Три звена газодымозащитной службы отправились на тушение огня.Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сгорела конструкция, часть крыши, внутренняя отделка, имущество и готовая продукция. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается в причинах ЧП.Напомним, что накануне сотрудники МЧС