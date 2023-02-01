Во Владимирской области 50 пожарных тушили горящее промышленное здание. Сегодня в 1 час 10 минут...

Во Владимирской области 50 пожарных тушили горящее промышленное здание.Сегодня в 1 час 10 минут во Владимире поступил сигнал о возгорании промышленном здании ООО НТЦ «Владэластопен» на улице Большая Нижегородская, д. 102.Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 300 кв. м. Сгорела конструкция, часть кровли, внутренняя отделка, имущество и готовая продукция. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались более 50 человек и 14 единиц техники.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Напомним, что накануне во Владимире уже был ликвидирован крупный пожар в промзоне. Площадь пожара составила 525 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.