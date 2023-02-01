Во Владимирской области готовят к капремонту районную больницу. Завершены торги на разработку...

Во Владимирской области готовят к капремонту районную больницу.Завершены торги на разработку проектно-сметной документации по капремонту здания. В 2024 году в планах завершить ремонт основного здания, в том числе стационара на втором этаже.Сейчас наиболее остро стоит вопрос лицензирования отдельных видов амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемых в больнице. Для этого на неделе в Старый двор будут направлены специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Напомним, что жители посёлка Старый двор опасаются остаться без больницы, об этом они рассказали корреспондентам "Вестей". Они считают, что после оптимизации от медучреждения останутся только стены, а лечиться им придется в районной больнице за десятки километров от дома.Фото пресс-служба правительства Владимирской области.