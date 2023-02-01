В списке идей разработка новых маршрутов.

Во Владимирской области поддержано 32 проекта по развитию туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.В списке идей разработка новых маршрутов (включая маркировку, навигацию и организацию выделенных зон отдыха); создание электронных путеводителей и аудиогидов, развитие национальных турмаршрутов, пляжей на берегах водоёмов, стимулирование инклюзивного туризма.Кроме того, Суздаль и Муром получат создание туристского кода центров города 430 млн рублей. Реализация намечена на 2023 год.На три проекта по оборудованию кемпингов и автокемпингов выделено около 60 млн рублей. Таким образом появится кемпинг «Вишнёвый сад» (Суздальский район), а глемпинг-парки «Камбары» (Камешковский район) и «Вода и Мёд» (Судогодский район).