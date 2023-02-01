Во Владимирской области приговор за фальшивую инвалидность вынесен руководителю медико-санитарной...

Во Владимирской области приговор за фальшивую инвалидность вынесен руководителю медико-санитарной экспертизы региона.Руководитель бюро по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России признана виновной в получении взятки.Установлено, что будучи руководителем бюро – филиала № 20, врачом по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России, а также председателем комиссии медико-социальной экспертизы 25 апреля 2017 года получила взятку в виде денег в сумме 15000 рублей. За что взяткодателю была оформлена и выдана справка об установлении третьей группы инвалидности бессрочно при отсутствии на то законных оснований.Подсудимая вину признала полностью, сообщила пресс – служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Судом учтена ее положительная характеристика по месту работы, наличие грамот и явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой и наличие родителей пенсионного возраста.Приговор: 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, сопряженной с осуществлением функций должностного лица, связанной с реализацией полномочий по проведению медико-социальных экспертиз.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos