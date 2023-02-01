В прошлом году прокуроры подали почти 4000 заявлений на 160 млн рублей.

Во Владимирской области прокуратура выигрывает 96% исков по гражданским, административным и арбитражным делам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В прошлом году прокуроры подали почти 4000 заявлений на 160 млн рублей. Вопросы касались защиты трудовых, жилищных и других прав владимирцев. Больше всех исков касается дел об административном надзоре, о выселении, о лишении или восстановлении родительских прав, о возмещении вреда здоровью.Арбитражный суд рассмотрел 99 дел о нарушениях законодательства в сфере государственной собственности, а также в области госзакупок. Фемида взыскала штрафов на миллион рублей.