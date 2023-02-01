Во Владимирской области УФСБ вскрыты недостатки в системе защиты гостайны. По этой линии было...

Во Владимирской области УФСБ вскрыты недостатки в системе защиты гостайны.По этой линии было возбуждено 94 дела об административных правонарушениях, в адрес руководителей предприятий, организаций и учреждений области внесено 94 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. И 107 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.В отношении виновных руководителей организаций приняты административные меры, ряд сотрудников уволен, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Дело в том, что региональным УФСБ по результатам осуществления в 2022 году федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны были вскрыты недостатки в функционировании системы защиты гостайны и их причины. И были приняты оперативные меры по устранению условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.В результате исполнения организациями и учреждениями предписаний УФСБ России по Владимирской области устранены причины и условия, способствующие реализации угроз безопасности России в сфере защиты государственной тайны.Фото https://www.pxfuel.com