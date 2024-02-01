В Кольчугино мужчина зарезал свою приятельницу во время конфликта. Чтобы скрыть преступление, он попытался выкинуть тело в мусорный контейнер, но страшную картину заметил сосед. Как

В Кольчугино мужчина зарезал свою приятельницу во время конфликта. Чтобы скрыть преступление, он попытался выкинуть тело в мусорный контейнер, но страшную картину заметил сосед. Как сообщает региональный Следком, в январе 58-летний житель Кольчугино находился дома вместе со своей сожительницей. Между парой возник конфликт, в ходе которого обвиняемый много раз ударил женщину ножом. От ран она