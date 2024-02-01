Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.
Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Одним из авторов законодательной инициативы стал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.
Теперь в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах, запретят круглосуточно продавать не только крепкий алкоголь, но также пиво, сидр и медовуху, рассказал Говырин в своём .
Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Уже ко второму чтению закона в Госдуму поступили 23 поправки, в том числе из разных субъектов РФ. «Люди устали от шума и беспорядков, которые устраивают посетители «наливаек». Как соавтор закона считаю, что новыми нормами и правилами мы защищаем наших граждан, их право на спокойную и комфортную жизнь», - написал Алексей Говырин.
Депутат Говырин подчеркнул, что новый федеральный закон значительно расширяет полномочия российских регионов. Субъекты Федерации смогут принять свои законодательные акты, которые уточнят, например, время продажи алкоголя.
Федеральный закон вступит в силу уже 1 апреля 2024 года. Как нам стало известно, в Заксобрании Владимирской области он получил одобрение. В ближайшее время депутаты ЗС подготовят на его основе областной закон, который будет регулировать розничную продажу алкоголя на территории региона-33.