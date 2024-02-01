Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.

Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Одним из авторов законодательной инициативы стал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Теперь в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах, запретят круглосуточно продавать не только крепкий алкоголь, но также пиво, сидр и медовуху, рассказал Говырин в своём .Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Уже ко второму чтению закона в Госдуму поступили 23 поправки, в том числе из разных субъектов РФ. «Люди устали от шума и беспорядков, которые устраивают посетители «наливаек». Как соавтор закона считаю, что новыми нормами и правилами мы защищаем наших граждан, их право на спокойную и комфортную жизнь», - написал Алексей Говырин.Депутат Говырин подчеркнул, что новый федеральный закон значительно расширяет полномочия российских регионов. Субъекты Федерации смогут принять свои законодательные акты, которые уточнят, например, время продажи алкоголя.Федеральный закон вступит в силу уже 1 апреля 2024 года. Как нам стало известно, в Заксобрании Владимирской области он получил одобрение. В ближайшее время депутаты ЗС подготовят на его основе областной закон, который будет регулировать розничную продажу алкоголя на территории региона-33.