Браконьер во Владимирской области незаконно ловил стерлядь подо льдом. В акватории реки Клязьма в...

Браконьер во Владимирской области незаконно ловил стерлядь подо льдом.В акватории реки Клязьма в Ковровском районе Владимирской области с использованием тепловизионной камеры задержан 43-летний житель Владимирской области, сообщает https://vk.com/police_news_pfout_mvd.Он ловил рыбу запрещенным орудием - удочкой для зимней рыбалки с леской, балансиром и тройным крючком способом багрения из-подо льда. В то время, как применение колющих орудий отлова и багрение являются способом массового истребления водных биологических ресурсов.У задержанного изъят улов: стерлядь - 3 штуки. Сумма ущерба составила более 13000 рублей.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Возможный срок наказания - до двух лет лишения свободы.Фото: Clay Banks on Unsplash