Выплаты для тех, кто зарегистрирован в органах службы занятости и официально признан безработным, проиндексировали на уровень инфляции. Как уточняют в региональном министерстве труда и

Выплаты для тех, кто зарегистрирован в органах службы занятости и официально признан безработным, проиндексировали на уровень инфляции. Как уточняют в региональном министерстве труда и занятости населения, максимальный размер пособия по безработице на начало года составлял около 12 700 рублей, а с 1 февраля эта выплата станет примерно на тысячу выше. Индексация пособия станет ежегодной, соответствующие