Чем закончился первый официальный матч владимирских Русичей и команды Тверичи? Владимирские...

Чем закончился первый официальный матч владимирских "Русичей" и команды "Тверичи"?Владимирские "Русичи" встретились с хоккеистами из Твери. Чем закончился первый официальный матч на вновь открывшейся ледовой арене "Полярис"? Федор Лалакин расскажет.Ледовый дворец "Полярис" вернулся к своим основным обязанностям. Впервые за много лет комплекс принимает не ярмарку и не концерт, а спортивные соревнования Всероссийского уровня. Первенство России в рамках Юниорской хоккейной лиги. Владимирские "Русичи" против Тверичей. Гости с первых минут берут инициативу. Атака за атакой прощупывают оборону соперников и в итоге берут ворота.Во втором периоде игра в корне поменялась. Владимирцы активно прессинговали и гораздо увереннее чувствовали себя в нападении. На последних минутах Егор Васильев, получив хорошую передачу, смог сравнять счетВидимо слова тренера в перерыве и поддержка зрителей сделали свое дело. На трибунах болели не только за команду, но и персонально - за игроковТретий период команды провели вровень. В самом начале капитан владимирцев Семен Чемерских замкнул красивую комбинацию "Русичей", сравняв счет. Но точку в игре поставили "Тверичи". Никита Горлов воспользовался ошибкой защитников и забросил победную шайбу.Владимир Кольцов, главный тренер команды "Тверичи":- Очень рад, что ребята сегодня собрались, поняли, что от них требуется и показали характер использовали те моменты, которые были, вратарь сыграл удачно сегодня очень. Поэтому все в купе и привело к победе.Андрей Шевцов, игрок команды "Тверичи":- Игра была равная нам повезло больше, реализовали свои моменты. Хорошая игра, хороший соперник.Владимирская команда уступает "Тверичам" и не набирает очки, оставаясь на 8 месте в турнирной таблице. В составе гостей кроме Никиты Горлова отличились Марков Лев и Гусев Степан. Итоговый счет 2:3 в пользу гостей арены.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"