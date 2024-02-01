Смотрите в дайджесте:– C 1 февраля пособие для безработных увеличится– В Ковровском районе стадо оленей вышло полакомиться кормом– Открытие выставки искусства мстерских мастеров
<a href="https://33live.ru/novosti/01-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-01022024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 01.02.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– C 1 февраля пособие для безработных увеличится– В Ковровском районе стадо оленей вышло полакомиться кормом– Открытие выставки искусства мстерских мастеров
[url=https://33live.ru/novosti/01-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-01022024.html]Дайджест (общество) 01.02.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– C 1 февраля пособие для безработных увеличится– В Ковровском районе стадо оленей вышло полакомиться кормом– Открытие выставки искусства мстерских мастеров