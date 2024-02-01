Детский сад №13 города Владимира отметил юбилей. Какими успехами гордится «Карамелька»?
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Детский сад №13 города Владимира отметил юбилей. Какими успехами гордится «Карамелька»?
Центр педагогических инноваций. Ровно 10 лет назад начал свою работу детский сад № 13 города Владимира. Какими успехами гордится «Карамелька» сегодня? И что в основе подходов к дошкольному образованию? День в детском саду провела наша съёмочная группа. Слово - Марии Платанюк.
Обычное «карамельное» утро. Добавить сладости в него – без мамы и папы рядом- малышам ясельной группы «Ириски» помогают разве что яркие игрушки и любимый воспитатель Яна Николаевна. С нее двухлетки начали знакомство с детским садом и его «укладом».
Яна Павлова, воспитатель ясельной группы детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Мое призвание второе- это бабушка. И отношение к детям уже другое. У меня внук и внучка. Теперь, помимо моих, у меня еще 20 деток, это и мои маленькие внучатки. Они меня тоже бабой иногда называют. Мне очень хочется дарить им любовь и заботу, которые они заслужили.
Удобная мебель - по стандартам, комфортное зонируемое пространство, развивающие игрушки. Всё, чтобы каждый день был в радость. Подарить настоящий «вкус детства»- главная задача «Карамельки». Ясельный период- самый сложный. Групп для самых маленьких здесь- 4.
- А как мы будем ставить наши квадраты?
А эти ребята- будущие школьники. Через несколько месяцев- детсадовский выпускной. Упор- на подготовку к новому этапу. Счёт, письмо, логика, образное мышление… И главное, рассказывает педагог Светлана Малинина- учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка.
Максим Колобов, воспитанник детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Она у нас хорошая, добрая!
- Строгая?
- Нет.
Светлана Александровна работает с детьми почти 2 десятка лет. А в «Карамельке»- со дня открытия.
Светлана Малинина, педагог старшей подготовительной группы детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Конечно, люблю. Видимо, это всё-таки моё.* Приходишь сюда, обо всём забываешь. Действительно дети заряжают.
Сами ребята любимому детскому саду адресуют свои пожелания.
Виктория Краснова, воспитанница детского сада № 13 «Карамелька» г. Владимира:
- Чтобы все дети его любили и победы в конкурсах!
В этой же группе «старшеньких»- под руководством Оксаны Зининой сегодня- большая стройка. Занятия по конструированию посвятили юбилею детского сада. Ребята вносят свои архитектурные и интерьерные предложения.
Оксана Зинина, педагог старшей подготовительной группы детского сада № 13 «Карамелька» г. Владимира:
- В первую очередь, это основа будущей математики. Так как у ребёнка идет визуализация того, что он делает. Подбор деталей, планирование
Почти закончив проекты, дети делятся мыслями- «Детский сад. Зачем он?» Вывод главный- для друзей. А их много.
Маргарита Бабенкова, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:
- Катя, Света, Вероника, Оксана, Илюша.
Екатерина Коллегина, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:
- Чтобы играть с друзьями вместе, гулять, веселиться, ходить на занятия, учиться.
Речь - залог успеха и социализации, уверена логопед Ирина Каргина. В основном специалист работает с ребятами старших групп, но профиль- не только звукопроизношение. По словам логопеда, у современных детей страдают и другие компоненты речи. Увы, тенденция. Здесь помогают в решении подобных проблем.
Ирина Каргина, учитель-логопед детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Основная деятельность для ребёнка- дошкольника это игра, то я стараюсь завлечь ребёнка. С помощью различных игровых приёмов. Чтобы ребёнку было интересно. А методики различны, в том числе Архиповой.
Детсад №13 областной столицы начал свою работу ровно 10 лет назад. Современный детский сад стал одной из мер по созданию дополнительных дошкольных мест. В начале февраля 2014-ого детсад принял сразу 160 детей. А за десятилетие через «Карамельку» прошли больше пятисот ребят, рассказывает заведующая Галина Фомина. Удалось создать современное дошкольное образовательное пространство, уверена Галина Юрьевна.
К примеру, в 2017-ом сад получил статус региональной инновационной площадки. И сейчас продолжает работу в инновационном режиме под руководством профессора Людмилы Прохоровой. Но главной гордостью Галина Фомина называет свою команду.
Галина Фомина, заведующая детским садом № 13 «Карамелька» г. Владимира:
- Нам удалось создать уникальный коллектив и вместе с детьми разделить их счастливые моменты, сделав каждый день уникальным, разнообразным, незабываемым.
*Самое главное, чтобы человек был с ценностями. С ценностями нашего государства российского, с ценностями семейными, с ценностями дошкольного воспитания. И если человек приходит с этими ценностями, то как правило, он отсюда не уходит.
Пример Галины Фоминой показателен. Галина Юрьевна рассказывает: для нее и сестры-двойняшки Ирины дошкольное воспитание было профессией мечты. Они и сейчас работают вместе. А начался ИХ ОБЩИЙ ПУТЬ больше 30 лет назад, в далёкие 90-ые, когда под окнами родного дома появился детский сад.
Галина Фомина, заведующая детским садом №13 г. Владимира:
- И тут мама сказала, вы же хотели быть воспитателями. А время сложное было. И мы с сестрой поступили на заочное и пришли в этот детский сад нянями.
Потом были высшее педагогическое образование, защита диссертации. Но главным для Галины Фоминой остается не теория, практика. Говорит, сразу поняла: дети- это призвание.
Галина Фомина, заведующая детским садом №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Дети - это совершенно другой мир. Мир для полета и творчества. Дети принимают тебя очень искренне. И самое главное, что они тебя не оценивают. Они просто понимают, что ты это делаешь для них
В детском саду нового типа удалось собрать действительно сильную команду специалистов, единомышленников. Для всестороннего развития каждого из воспитанников, по всем направлениям. И одно из них- музыкальное.
Педагоги «Карамельки»- лауреаты множества конкурсов педагогического мастерства. В их числе- музыкальный руководитель Наталья Николаева. Каждый день она раскрывает для детей удивительный мир музыки. Наталья Викторовна - победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель». Участник конкурса Всероссийского. 20 лет работала учителем музыки в общеобразовательной школе, и уже десятилетие- в детском саду №13.
Наталья Николаева, музыкальный руководитель детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Я безумно люблю музыку. И эту любовь я передаю ребятам, им очень нравится и петь, и танцевать, и музицировать Если любить свою профессию, её полюбят те, кто рядом с тобой.
А еще одно детище Натальи Николаевой- детская музыкальная студия «Домисолька». Кто-то из ребят на утренниках солирует за инструментом, кто-то мечтает об артистической карьере.
Даша Салова, воспитанница детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- На сцену настоящую хочется.
Света Швецова, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:
- Я бы хотела, чтобы был большой концерт и я там пела.
Самые современные подходы- на занятиях физкультурой. Молодой педагог Ирина Папурина- победитель регионального конкурса профмастерства улыбается: пропаганду здорового образа жизни ведет широкую: среди воспитанников, родителей, коллег. Задача- гармоничное развитие, формирование здоровых привычек, любви к спорту. Кстати, все педагогические новинки- тоже здесь. К примеру сибборды. Обожаемые всеми спортивные экологичные тренажёры.
Ирина Папурина, педагог по физической культуре детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Благодаря нашему руководителю в нашем детском саду созданы такие классные условия. Где мы можем осуществить все свои желания и дать все возможное детям... Этот борд он очень универсальный, он может и на физкультуре, и в дидактических играх использоваться.
А в эту комнату точно хотел бы попасть любой взрослый. Родителей сюда, кстати, тоже приглашают. Пространство- для гармонизации эмоций и чувств, диалога с окружающим миром. Спокойная атмосфера, ласковый голос психолога Валентины Егоровой,современное мультимедийное оборудование- всё вместе даёт колоссальный эффект.
Валентина Егорова, педагог- психолог детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:
- Эта сенсорная комната очень хорошо располагает. Она вдохновляет детей. Гармонизирует их состояние. Сюда приходят и ребята, которые адаптируются к детскому саду, приходят и те, кто тревожен, волнителен, для них это тоже самая благоприятная атмосфера.
Здесь, в принципе, широкий спектр для творчества и раскрытия способностей. В «Карамельке» действуют несколько кружкой различной направленности, есть даже своя студия рисования песком. Дети обожают сидеть за световыми столами, создавая свои картины и сюжеты. 286 детей, 23 педагога, полсотни сотрудников- все вместе – большая семья, которая открывает новую главу в истории детского сада. О «Карамельке» заведующая Галина Фомина всегда говорит: МЫ. Коллектив. Его заслуги отмечены множеством профессиональных наград. Планов много. Из бытового- реализовать мечту- открыть соляную пещеру. А общая цель одна- не снижать заданную когда-то планку отношения к профессии и жизни. А еще- искренне любить малышей. Даря им по-настоящему счастливое детство.
Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"