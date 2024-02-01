Детский сад №13 города Владимира отметил юбилей. Какими успехами гордится «Карамелька»? Центр...

Детский сад №13 города Владимира отметил юбилей. Какими успехами гордится «Карамелька»?Центр педагогических инноваций. Ровно 10 лет назад начал свою работу детский сад № 13 города Владимира. Какими успехами гордится «Карамелька» сегодня? И что в основе подходов к дошкольному образованию? День в детском саду провела наша съёмочная группа. Слово - Марии Платанюк.Обычное «карамельное» утро. Добавить сладости в него – без мамы и папы рядом- малышам ясельной группы «Ириски» помогают разве что яркие игрушки и любимый воспитатель Яна Николаевна. С нее двухлетки начали знакомство с детским садом и его «укладом».Яна Павлова, воспитатель ясельной группы детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Мое призвание второе- это бабушка. И отношение к детям уже другое. У меня внук и внучка. Теперь, помимо моих, у меня еще 20 деток, это и мои маленькие внучатки. Они меня тоже бабой иногда называют. Мне очень хочется дарить им любовь и заботу, которые они заслужили.Удобная мебель - по стандартам, комфортное зонируемое пространство, развивающие игрушки. Всё, чтобы каждый день был в радость. Подарить настоящий «вкус детства»- главная задача «Карамельки». Ясельный период- самый сложный. Групп для самых маленьких здесь- 4.- А как мы будем ставить наши квадраты?А эти ребята- будущие школьники. Через несколько месяцев- детсадовский выпускной. Упор- на подготовку к новому этапу. Счёт, письмо, логика, образное мышление… И главное, рассказывает педагог Светлана Малинина- учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка.Максим Колобов, воспитанник детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Она у нас хорошая, добрая!- Строгая?- Нет.Светлана Александровна работает с детьми почти 2 десятка лет. А в «Карамельке»- со дня открытия.Светлана Малинина, педагог старшей подготовительной группы детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Конечно, люблю. Видимо, это всё-таки моё.* Приходишь сюда, обо всём забываешь. Действительно дети заряжают.Сами ребята любимому детскому саду адресуют свои пожелания.Виктория Краснова, воспитанница детского сада № 13 «Карамелька» г. Владимира:- Чтобы все дети его любили и победы в конкурсах!В этой же группе «старшеньких»- под руководством Оксаны Зининой сегодня- большая стройка. Занятия по конструированию посвятили юбилею детского сада. Ребята вносят свои архитектурные и интерьерные предложения.Оксана Зинина, педагог старшей подготовительной группы детского сада № 13 «Карамелька» г. Владимира:- В первую очередь, это основа будущей математики. Так как у ребёнка идет визуализация того, что он делает. Подбор деталей, планированиеПочти закончив проекты, дети делятся мыслями- «Детский сад. Зачем он?» Вывод главный- для друзей. А их много.Маргарита Бабенкова, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:- Катя, Света, Вероника, Оксана, Илюша.Екатерина Коллегина, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:- Чтобы играть с друзьями вместе, гулять, веселиться, ходить на занятия, учиться.Речь - залог успеха и социализации, уверена логопед Ирина Каргина. В основном специалист работает с ребятами старших групп, но профиль- не только звукопроизношение. По словам логопеда, у современных детей страдают и другие компоненты речи. Увы, тенденция. Здесь помогают в решении подобных проблем.Ирина Каргина, учитель-логопед детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Основная деятельность для ребёнка- дошкольника это игра, то я стараюсь завлечь ребёнка. С помощью различных игровых приёмов. Чтобы ребёнку было интересно. А методики различны, в том числе Архиповой.Детсад №13 областной столицы начал свою работу ровно 10 лет назад. Современный детский сад стал одной из мер по созданию дополнительных дошкольных мест. В начале февраля 2014-ого детсад принял сразу 160 детей. А за десятилетие через «Карамельку» прошли больше пятисот ребят, рассказывает заведующая Галина Фомина. Удалось создать современное дошкольное образовательное пространство, уверена Галина Юрьевна.К примеру, в 2017-ом сад получил статус региональной инновационной площадки. И сейчас продолжает работу в инновационном режиме под руководством профессора Людмилы Прохоровой. Но главной гордостью Галина Фомина называет свою команду.Галина Фомина, заведующая детским садом № 13 «Карамелька» г. Владимира:- Нам удалось создать уникальный коллектив и вместе с детьми разделить их счастливые моменты, сделав каждый день уникальным, разнообразным, незабываемым.*Самое главное, чтобы человек был с ценностями. С ценностями нашего государства российского, с ценностями семейными, с ценностями дошкольного воспитания. И если человек приходит с этими ценностями, то как правило, он отсюда не уходит.Пример Галины Фоминой показателен. Галина Юрьевна рассказывает: для нее и сестры-двойняшки Ирины дошкольное воспитание было профессией мечты. Они и сейчас работают вместе. А начался ИХ ОБЩИЙ ПУТЬ больше 30 лет назад, в далёкие 90-ые, когда под окнами родного дома появился детский сад.Галина Фомина, заведующая детским садом №13 г. Владимира:- И тут мама сказала, вы же хотели быть воспитателями. А время сложное было. И мы с сестрой поступили на заочное и пришли в этот детский сад нянями.Потом были высшее педагогическое образование, защита диссертации. Но главным для Галины Фоминой остается не теория, практика. Говорит, сразу поняла: дети- это призвание.Галина Фомина, заведующая детским садом №13 «Карамелька» г. Владимира:- Дети - это совершенно другой мир. Мир для полета и творчества. Дети принимают тебя очень искренне. И самое главное, что они тебя не оценивают. Они просто понимают, что ты это делаешь для нихВ детском саду нового типа удалось собрать действительно сильную команду специалистов, единомышленников. Для всестороннего развития каждого из воспитанников, по всем направлениям. И одно из них- музыкальное.Педагоги «Карамельки»- лауреаты множества конкурсов педагогического мастерства. В их числе- музыкальный руководитель Наталья Николаева. Каждый день она раскрывает для детей удивительный мир музыки. Наталья Викторовна - победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель». Участник конкурса Всероссийского. 20 лет работала учителем музыки в общеобразовательной школе, и уже десятилетие- в детском саду №13.Наталья Николаева, музыкальный руководитель детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Я безумно люблю музыку. И эту любовь я передаю ребятам, им очень нравится и петь, и танцевать, и музицировать Если любить свою профессию, её полюбят те, кто рядом с тобой.А еще одно детище Натальи Николаевой- детская музыкальная студия «Домисолька». Кто-то из ребят на утренниках солирует за инструментом, кто-то мечтает об артистической карьере.Даша Салова, воспитанница детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- На сцену настоящую хочется.Света Швецова, воспитанница детского сада №13 "Карамелька" г. Владимира:- Я бы хотела, чтобы был большой концерт и я там пела.Самые современные подходы- на занятиях физкультурой. Молодой педагог Ирина Папурина- победитель регионального конкурса профмастерства улыбается: пропаганду здорового образа жизни ведет широкую: среди воспитанников, родителей, коллег. Задача- гармоничное развитие, формирование здоровых привычек, любви к спорту. Кстати, все педагогические новинки- тоже здесь. К примеру сибборды. Обожаемые всеми спортивные экологичные тренажёры.Ирина Папурина, педагог по физической культуре детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Благодаря нашему руководителю в нашем детском саду созданы такие классные условия. Где мы можем осуществить все свои желания и дать все возможное детям... Этот борд он очень универсальный, он может и на физкультуре, и в дидактических играх использоваться.А в эту комнату точно хотел бы попасть любой взрослый. Родителей сюда, кстати, тоже приглашают. Пространство- для гармонизации эмоций и чувств, диалога с окружающим миром. Спокойная атмосфера, ласковый голос психолога Валентины Егоровой,современное мультимедийное оборудование- всё вместе даёт колоссальный эффект.Валентина Егорова, педагог- психолог детского сада №13 «Карамелька» г. Владимира:- Эта сенсорная комната очень хорошо располагает. Она вдохновляет детей. Гармонизирует их состояние. Сюда приходят и ребята, которые адаптируются к детскому саду, приходят и те, кто тревожен, волнителен, для них это тоже самая благоприятная атмосфера.Здесь, в принципе, широкий спектр для творчества и раскрытия способностей. В «Карамельке» действуют несколько кружкой различной направленности, есть даже своя студия рисования песком. Дети обожают сидеть за световыми столами, создавая свои картины и сюжеты. 286 детей, 23 педагога, полсотни сотрудников- все вместе – большая семья, которая открывает новую главу в истории детского сада. О «Карамельке» заведующая Галина Фомина всегда говорит: МЫ. Коллектив. Его заслуги отмечены множеством профессиональных наград. Планов много. Из бытового- реализовать мечту- открыть соляную пещеру. А общая цель одна- не снижать заданную когда-то планку отношения к профессии и жизни. А еще- искренне любить малышей. Даря им по-настоящему счастливое детство.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"