Двое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой из украинского плена Двое наших...

Двое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой из украинского пленаДвое наших земляков вернулись домой из украинского плена, об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.В двух семьях - из Владимира и Камешково праздник. Один из военнослужащих мобилизованный, другой - контрактник.Накануне вечером борт с нашими бойцами приземлился в столице. Обмен - 195 на 195 стал самым крупным за время СВО и первым после того, как ВСУ сбили российский транспортный самолёт со своими же пленными в Белгородской области.- Неделю назад пытались обменять, но обмен не состоялся. Вернулись. Сейчас рады. Надеемся быстрее попасть домой.- Алё. Привет, мам. Это я. Да, нас сегодня обменяли, мы в России уже. Как у вас дела? Давай, всё не плачь. Целую, пока.