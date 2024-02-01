Иностранец получил срок за финансовую поддержку из Владимирской области международного...

Иностранец получил срок за финансовую поддержку из Владимирской области международного терроризма.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 23-летнего уроженца и гражданина одной из Центрально-Азиатских республик, сторонника международной террористической организации (МТО) «Исламское государство». Причастного к публичным призывам к терроризму и его финансированию, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Установлено, что злоумышленник в августе 2022 года посредством мессенджера «Telegram» распространял в открытом доступе материалы, пропагандирующие деятельность террористов. А также инициативно установил Интернет-контакт с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирии.Также он перевел деньги на покупку огнестрельного оружия для боевиков.Теперь Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 9 лет строгого режима. Плюс лишение права заниматься деятельностью в Интернете на 3 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Andy Montes de Oca on Unsplash