Об этом рассказала Людмила Романова, омбудсмен Владимирской области.

Из украинского плена домой вернулись двое владимирцев. Об этом рассказала Людмила Романова, омбудсмен Владимирской области.Так, вчера, 31 января, пресс-служба Министерства обороны сообщила, что из заточения в Россию вернулись 195 человек. Украине также были отправлены 195 пленных. В нашу область из этого числа вернулись двое земляков.Региональные власти ранее сообщали о возвращении бойцов из Владимирской области почти год назад – в апреле 2023 года. Тогда в плену находились 15 владимирцев, рассказывали в областном военкоме.