За неполный день из-за непогоды на владимирских дорогах произошло 24 аварии с материальным ущербом. Три человека пострадали. В районе полудня на улице Растопчина напротив дома 29 в

За неполный день из-за непогоды на владимирских дорогах произошло 24 аварии с материальным ущербом. Три человека пострадали. В районе полудня на улице Растопчина напротив дома 29 в металлическое ограждение влетела “Лада Приора”. За рулем была 28-летняя девушка. Она ехала со своим 6-летним ребенком. От удара авто перевернулось. Алена Бусько, инспектор отдела ГИБДД области Водитель автомобиля