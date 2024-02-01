Избирательная кампания: подготовка участников проекта ИнформУИК, встреча Владимира Путина с...
Избирательная кампания: подготовка участников проекта "ИнформУИК", встреча Владимира Путина с доверенными лицами, кандидаты, которые подали документы на регистрацию в ЦИК
Областной избирком продолжает подготовку членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в адресном информировании граждан о предстоящих президентских выборах.
В проекте "ИнформУИК" во Владимирской области задействуют 3500 человек из 975 участковых избирательных комиссий. Это - "основной состав". Сформирован и резерв, так количество заявок в этом году превысило 5 тысяч.
Задача обходчиков - в прямом смысле дойти до каждого избирателя, уточнить данные, рассказать о порядке и формах голосования, напомнить, где находится участок. Для информирования используют специальное мобильное приложение.
Члены комиссий должны иметь при себе удостоверение, бейдж, брендированную сумку и раздаточные материалы. Адресное информирование стартует 17 февраля и продлится до 7 марта. Тех, кого участники проекта "ИнформУИК" не застанут дома, оповестят приглашениями на выборы через почтовые ящики.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:
- 4695 человек из тех кто подавал заявки успешно прошли обучение, показали достаточно высокие баллы, обучение шло на Федеральной платформе то есть помимо тех учебных семинаров, которые проводим мы нам помогает в этом и Центральная избирательная комиссия.
Владимир Путин как кандидат на должность Президента встретился со своими доверенными лицами- из всех регионов страны. В предвыборном штабе- в Гостином дворе- побывали и представители Владимирской области.
Участниками диалога с Владимиром Путиным (напомним, на выборы он идёт как самовыдвиженец) стали более 500 человек. Это доверенные лица из всех субъектов Российской Федерации. Их список официально утвержден Центризбиркомом.
В рамках встречи доверенные лица смогли высказать Владимиру Путину свои предложения по развитию России на ближайшие годы. Звучали важнейшие направления: от медицины, образования и поддержки участников специальной военной операции и их близких до культуры и вопросов воспитания.
Владимир Путин поблагодарил команду доверенных лиц за поддержку. По его словам, она очень важна сейчас. На особом этапе развития страны, укрепления ее суверенитета. Также Владимир Путин призвал к живому общению с людьми в рамках предстоящих встреч.
Иван Аксёнов, доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина
- Нужно наверное, какое-то время, чтобы переосмыслить услышанное. Очень интересные вопросы задавал кандидату в Президенты Владимиру Владимировичу Путину. Главное, что он отметил, страна едина.
Мария Силаева (Платанюк), доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина:
- Разговор о будущем нашей страны. О тех целях и задачах, которые стоят сегодня перед Россией. И, безусловно, у каждого из нас есть понимание, что решить комплекс этих задач нашей стране под силу только с Владимиром Путиным. И ключевое, что подчеркнул наш национальный лидер, фундаментальным, главным для нас остается обратная связь с гражданами России.
Сплочение соотечественников вокруг темы специальной военной операции доказывает, что у российского общества глубокий и прочный фундамент, отметил Владимир Путин. И сейчас, цитата: "историческая Россия поднялась". Отметим, что ряд предложений, которые прозвучали в Гостином Дворе от доверенных лиц кандидата, уже поддержан.
Напомним, главные выборы страны пройдут в России с 15 по 17 марта. Из президентской гонки уже выбыли три кандидата.
Накануне свою кандидатуру с президентских выборов снял Андрей Богданов - он представляет Российскую партию свободы и справедливости.
Как сообщает официальный канал Центризбиркома, ЦИК признала Андрея Богданова утратившим статус выдвинутого кандидата в связи с поданным заявлением. А прежде решение об отказе от участия в выборах приняли Сергей Бабурин - от Российского общенародного союза, а также Ирина Свиридова - от демократической партии России.
Эти кандидаты заявили о поддержке действующего главы государства. 31 января документы для регистрации в качестве кандидатов на должность Президента в ЦИК представили самовыдвиженцы Анатолий БаташЁв и Рада Русских.
Им необходимо собрать от 300 тысяч подписей избирателей. Также накануне Центризбирком принял документы для регистрации у Бориса Надеждина - от партии "Гражданская инициатива".