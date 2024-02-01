Избирательная кампания: подготовка участников проекта ИнформУИК, встреча Владимира Путина с...

Избирательная кампания: подготовка участников проекта "ИнформУИК", встреча Владимира Путина с доверенными лицами, кандидаты, которые подали документы на регистрацию в ЦИКОбластной избирком продолжает подготовку членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в адресном информировании граждан о предстоящих президентских выборах.В проекте "ИнформУИК" во Владимирской области задействуют 3500 человек из 975 участковых избирательных комиссий. Это - "основной состав". Сформирован и резерв, так количество заявок в этом году превысило 5 тысяч.Задача обходчиков - в прямом смысле дойти до каждого избирателя, уточнить данные, рассказать о порядке и формах голосования, напомнить, где находится участок. Для информирования используют специальное мобильное приложение.Члены комиссий должны иметь при себе удостоверение, бейдж, брендированную сумку и раздаточные материалы. Адресное информирование стартует 17 февраля и продлится до 7 марта. Тех, кого участники проекта "ИнформУИК" не застанут дома, оповестят приглашениями на выборы через почтовые ящики.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- 4695 человек из тех кто подавал заявки успешно прошли обучение, показали достаточно высокие баллы, обучение шло на Федеральной платформе то есть помимо тех учебных семинаров, которые проводим мы нам помогает в этом и Центральная избирательная комиссия.Владимир Путин как кандидат на должность Президента встретился со своими доверенными лицами- из всех регионов страны. В предвыборном штабе- в Гостином дворе- побывали и представители Владимирской области.Участниками диалога с Владимиром Путиным (напомним, на выборы он идёт как самовыдвиженец) стали более 500 человек. Это доверенные лица из всех субъектов Российской Федерации. Их список официально утвержден Центризбиркомом.В рамках встречи доверенные лица смогли высказать Владимиру Путину свои предложения по развитию России на ближайшие годы. Звучали важнейшие направления: от медицины, образования и поддержки участников специальной военной операции и их близких до культуры и вопросов воспитания.Владимир Путин поблагодарил команду доверенных лиц за поддержку. По его словам, она очень важна сейчас. На особом этапе развития страны, укрепления ее суверенитета. Также Владимир Путин призвал к живому общению с людьми в рамках предстоящих встреч.Иван Аксёнов, доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина- Нужно наверное, какое-то время, чтобы переосмыслить услышанное. Очень интересные вопросы задавал кандидату в Президенты Владимиру Владимировичу Путину. Главное, что он отметил, страна едина.Мария Силаева (Платанюк), доверенное лицо кандидата в Президенты Владимира Путина:- Разговор о будущем нашей страны. О тех целях и задачах, которые стоят сегодня перед Россией. И, безусловно, у каждого из нас есть понимание, что решить комплекс этих задач нашей стране под силу только с Владимиром Путиным. И ключевое, что подчеркнул наш национальный лидер, фундаментальным, главным для нас остается обратная связь с гражданами России.Сплочение соотечественников вокруг темы специальной военной операции доказывает, что у российского общества глубокий и прочный фундамент, отметил Владимир Путин. И сейчас, цитата: "историческая Россия поднялась". Отметим, что ряд предложений, которые прозвучали в Гостином Дворе от доверенных лиц кандидата, уже поддержан.Напомним, главные выборы страны пройдут в России с 15 по 17 марта. Из президентской гонки уже выбыли три кандидата.Накануне свою кандидатуру с президентских выборов снял Андрей Богданов - он представляет Российскую партию свободы и справедливости.Как сообщает официальный канал Центризбиркома, ЦИК признала Андрея Богданова утратившим статус выдвинутого кандидата в связи с поданным заявлением. А прежде решение об отказе от участия в выборах приняли Сергей Бабурин - от Российского общенародного союза, а также Ирина Свиридова - от демократической партии России.Эти кандидаты заявили о поддержке действующего главы государства. 31 января документы для регистрации в качестве кандидатов на должность Президента в ЦИК представили самовыдвиженцы Анатолий БаташЁв и Рада Русских.Им необходимо собрать от 300 тысяч подписей избирателей. Также накануне Центризбирком принял документы для регистрации у Бориса Надеждина - от партии "Гражданская инициатива".