Горы хлама закрыли мусорные баки. Места для отходов уже нет. Пакеты падают на дорогу. Контейнерную площадку в таком состоянии жильцы дома №66 на проспекте Ленина видят впервые. Говорят, что

Горы хлама закрыли мусорные баки. Места для отходов уже нет. Пакеты падают на дорогу. Контейнерную площадку в таком состоянии жильцы дома №66 на проспекте Ленина видят впервые. Говорят, что мусор не вывозят вторую неделю. Во дворе соседнего дома перекрыта дорога. Как пояснили в компании «Т-Плюс», рабочие устраняли дефект на тепловой сети. Наталья Кандрушина, жительница дома