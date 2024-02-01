Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Ковровский суд назначил три года и четыре месяца принудительных работ гадалке-мошеннице из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Установлено, что некая Михай С. П. предоставляла услуги по снятию порчи жителям Коврова, Владимира, Камешково, а также приезжим из Московской и Ленинградской областей. За проведенные ритуалы женщина брала от 40 до 220 тысяч рублей.Подсудимая признала свою вину, но заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.