На заседании Законодательного собрания Владимирской области приняли ряд важных законопроектов От...

На заседании Законодательного собрания Владимирской области приняли ряд важных законопроектовОт развития цифровизации и автоматизации до поддержки студотрядов и семейного бизнеса. Парламентарии Владимирской области приняли сразу ряд важных законопроектов. Об итогах январского заседания Заксобрания - Александр Сыпченко.Рабочая группа регионального Правительства готова уже на следующей неделе представить дольщикам "Дуброва Парка" план действий - как будет решаться их вопрос после признания застройщика банкротом. Об этом на первом в новом году заседании Заксобрания отчитался глава регионального Минстроя Александр Батурин.Александр Батурин, министр архитектуры и строительства Владимирской области:- На данный момент у нас разработана дорожная карта, соответствующие сроки не нарушены, в ближайшее время после проведения рабочих совещаний, совместно с органами прокуратуры, точнее на будущей неделе будет доведена детальная информация до дольщиков.За хищения полутора миллиардов рублей самому Другову грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими признаны более двух тысяч человек.Все 35 депутатов ЗС различных фракций и политических взглядов внимательно изучили цифры и показатели доклада первого заместителя губернатора Александра Ремиги.Вопросы промышленности и экономики региона рассматриваются в рамках "Правительственного часа". Доклады представителей исполнительной власти для депутатов - важнейший показатель их собственной работы, подчеркнула Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы видим, что в целом экономика нашей области успешно адаптировалась к новым условиям и уверенно пошла к росту. Это нас,конечно, радует.Вопросы цифровизации региона сегодня также являются приоритетом, отметил депутат Законодательного Собрания Владимирской области и руководитель крупнейшей телекоммуникационной компании Павел Шатохин. По его мнению создание подразделений и подведомственных организаций, отвечающих за систематизацию работы в цифровой сфере станет большим шагом вперед.Павел Шатохин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Бюджетные учреждения в подведомстве Министерства цифрового развития, которое бы занималась целевым образом централизованно и системно, цифровизацией.Благодаря законопроектам в сфере связи, принятым парламентариями, более 10 тысяч жителей Владимирской области получат более качественную мобильную связь и высокоскоростной Интернет уже в этом году. 2024 -й объявлен годом семьи, поэтому дальнейшую поддержку получит и семейный бизнес.Игорь Лашманов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Летом 2023 года мы с Вами, Заксобрание приняли очень нужный закон в поддержку семейного бизнеса, семейных предприятий. Можно сказать предвосхитив целый комплекс программ и мер в поддержку института семьи, которые конечно будут приниматься в текущем году.Также депутаты проголосовали за то, чтобы областные студотряды получили дополнительную поддержку со стороны государства. Еще будет усилен контроль в сфере обращения с животными. Законодатели прописали нормы и требования по их выгулу и содержанию.Александр Сыпченко, Андрей Синягин «Вести-Владимир»