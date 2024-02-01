Народные приметы на 2 февраля. Почему именно в Ефимов день нужно посетить баню? В пятницу 2...

Народные приметы на 2 февраля. Почему именно в Ефимов день нужно посетить баню?В пятницу 2 февраля 2024 года русская Православная церковь почитает преподобного Евфимия Великого – выдающегося духовного наставника.Ефимов день сопровождается богослужением и чтением проповедей святых отцов. Верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в духовном благополучии – терпеливости, добродушности и смирении.На Руси его называли Зимний, так как дата его дня обычно совпадала с началом метелей и похолоданий. В этот праздник крестьяне традиционно играли свадьбы, так как это было последнее время, перед Великим постом, когда можно было венчаться. В Ефимов день у славян было обязательным делом – хорошенько попариться в бане, «смыв» со своих тела и души все горести, чтобы встречать весну без старых болезней и невзгод.Что можно и нельзя делать в Ефимов день?- Благоприятное время для чтения духовной литературы и осмысления своей жизни.- Нельзя 2 февраля поднимать мелочь, вдруг упавшую из рук или кошелька, иначе три года проживешь в бедности. О потере нужно думать, как о подаянии нуждающемуся.- Особенно актуально оказание помощи неимущим – делом или сочувствием.- Рекомендуется в Ефимов день принять баню или горячий душ. Считается, что можно смыть с себя болезни и негативную энергию.- Согласно зимним поверьям, в этот день поднимается сильный ветер, а с ним летит нечистая сила. Ни в коем случае не произносите ругательства и избегайте конфликтных ситуаций, особенно важно быть благосклонным.- Запрещено печалиться в день Ефима – можно притянуть в свою жизнь горести и неприятности. Этот день надо провести спокойно и на позитиве, много улыбаясь и веселясь.Приметы погоды на 2 февраля 2024 года:- Какая погода 2 февраля, такая и весна будет- Ветреная погода в полдень – лето будет дождливым.- Пасмурная погода – к долгим заморозкам весной- Какая погода придет в Ефимов день, такая и в масленицу будет.- Иней в этот день – к осенним ночным заморозкам.Фото: freepik.com