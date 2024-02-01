С начала декабря более 360 клиентов оформили кредиты по новой льготной программе «арктическая ипотека».

С начала декабря более 360 клиентов оформили кредиты по новой льготной программе «арктическая ипотека». Общий объем сделок уже превышает 1,3 млрд рублей. Средняя сумма, за которой обращаются клиенты при покупке недвижимости, составляет 3,6 млн рублей. Такова статистика банка ВТБ.Наибольший объем выдач по «арктической ипотеке» приходится на Архангельскую область, где клиенты получили уже более 820 млн рублей. В топ-3 также входят Красноярский край (свыше 360 млн) и Мурманская область (ок. 50 млн). В основном по программе клиенты приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в выдачах.«Арктическая ипотека - один из удачных проектов точечной поддержки заемщиков. Мы понимаем, что наличие собственного комфортного жилья особенно актуально в суровых климатических условиях, поэтому подключились к реализации программы среди первых на рынке. В период высоких ставок по рыночным ипотечным программам наибольший отклик у жителей арктической зоны вызывает возможность купить на льготных условиях вторичное жилье – с таким объектами мы провели большинство сделок», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по субъекту, который устанавливается Минстроем РФ.Воспользоваться льготной ставкой могут супруги не старше 35 лет, одинокие родители не старше 35 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальный размер кредита может достигать 9 млн рублей, а срок – 20 лет. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.