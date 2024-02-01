Передвижная выставка Александровского музея-заповедника продолжает турне по городам страны Узнать...

Передвижная выставка Александровского музея-заповедника продолжает турне по городам страныУзнать больше про стольный град первого самодержца теперь смогут жители Ступино Московской области.Экспозицию музейщики обновили и расширили, поэтому название пришлось немного изменить. И, вместо "забытой", Слобода стала "опричной столицей". Выставка теперь отражает конкретные временные рамки в соответствии с историей места, дополнена новыми музейными раритетными предметами.Экспозиция приросла историческими костюмами, чертежами, архитектурными реконструкциями и другими находками, создающими образ Александровского кремля и времени пребывания здесь Ивана Грозного. Экскурсовод расскажет посетителям о дипломатических миссиях, царских приёмах и свадьбах, повседневном быте и законах, по которым жил Государев двор в средние века.Анастасия Листопад, заведующая отделом музея-заповедника "Александровская слобода":- Ступинский музей наш давний партнёр. Это третья выставка, которую мы реализуем в этом замечательном музее. И нам очень приятно, что в прошлом году мы отметили 510-ий юбилей нашего города, а теперь сможем рассказать о нём жителям и гостям Подмосковья. На выставке представлено более ста музейных экспонатов. Это уникальные раритеты 16-17 века.